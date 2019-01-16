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sahibi olmak kalbi koruyor

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Giriş Tarihi: 16.1.2019
Köpek sahibi olmak kalbi koruyor
İsveçli bilim insanları, köpek sahibi olmanın sağlığa olan faydalarını ortaya koyan bir çalışma yaptı. Araştırma kapsamında yaşları 40 ile 80 arasında değişen 3.4 milyon kişi 12 yıl boyunca yakından izlendi. Çıkan sonuçlara göre köpek besleyenlerin kalp ve damar sağlıklarının köpeği olmayanlara göre daha iyi olduğu belirlendi. Hatta köpek besleyen kalp hastalığına yakalanma risklerinin diğerlerine göre yüzde 23 daha az olduğu tespit edildi. Köpek besleyenlerin tansiyonlarının da daha iyi olduğunu belirten uzmanlar, araştırmalarının herhangi bir bilimsel kanıtlara ise dayanmadığını sadece gözlemler sonucunda bu değerlendirmelere ulaştıklarının da altını çizdi. Uppsala Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre köpek sahibi olmanın insanları psikolojik olarak rahatlattığı, stresten uzak tuttuğu belirtildi.
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Köpek sahibi olmak kalbi koruyor
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