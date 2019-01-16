Şişkinlik diye gitti yumurtalıklarından çıkan şaşkınlık yarattı!

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gözde Yazıcı (22) isimli hasta, yaklaşık 6 aydır devam eden şikayetlerinin ardından bir hafta önce kilo alma ve şişkinlik şikayetiyle Kadın Doğum ve Hastalıkları Polikliniğine başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucunda yumurtalık kisti teşhisi koyulan ve cerrahi müdahalede bulunulan hastanın yumurtalığından 45 santimetre büyüklüğündeki kist çıkarıldı.

"İLK DEFA BU KADAR BÜYÜK BİR YUMURTALIK KİSTİNE RASTLADIM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Jinekolojik Onkoloji Uzm. Opr. Dr. Serhat Şen, Yazıcı'nın hastalığının kadınlarda sık rastlanılan bir durum olduğunu belirterek, "Meslek hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir yumurtalık kistine rastladım. Gözde'de hiçbir belirti vermeden veya komplikasyon oluşturmadan bu kadar büyümüş olması ilginç bir durum." ifadelerini kullandı.

Yazıcı da ameliyat öncesi çok korktuğunu ancak doktorunun kendisine yaptığı açıklamalar, gösterdiği ilgi ve alaka sayesinde rahatladığını, artık kendini gayet sağlıklı hissettiğini kaydetti.