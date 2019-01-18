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Dünya’yı kurtaracak beslenme yöntemi

Yaşamları kurtarmayı ve felaket sonuçlara yol açmadan 10 milyar kişiyi doyurmayı vaat eden yeni bir beslenme yöntemi geliştirildi

BBC TÜRKÇE Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019
Dünya’yı kurtaracak beslenme yöntemi
Bilim insanları önümüzdeki on yıllarda dünya nüfusuna eklenecek milyarların nasıl doyurulacağını bulmaya çalşıyordu. Buldukları yanıt "dünyevi sağlık diyeti". Bu beslenme yönteminde et ve süt ürünleri tamamen yasaklanmıyor. Ancak tabaklarımıza koyduğumuz yiyeceklerde çok çok büyük değişiklik yapmamızı ve pek yemediğimiz gıdalara yönelmemizi gerektiriyor. Her gün et yiyorsanız, değiştirmeniz gereken ilk şey bu. Haftada birkaç kez tavuk ya da balık da yiyebilirsiniz, ancak protein ihtiyacınızın geri kalanının bitkilerden gelmesi gerekiyor. Patates ya da Afrika'da yaygın olarak tüketilen manyok gibi "nişastalı" sebzeler de büyük oranda ıskartaya çıkartılıyor. Bu beslenme yöntemine göre her gün yiyebileceğiniz gıdalar şöyle; Fındık, fıstık- Günde 50 gram Fasulye, doğut, mercimek ve diğer baklagiller - Günde 75 gram Balık - Günde 28 gram Yumurta - Günde 13 gram (Haftada bir yumurtadan biraz daha fazlası) Et - Günde 14 gram kırmızı et ya da 29 gram tavuk Karbonitrat - ekmek ya da pirinç gibi tam tahıllar günde 232 gram ve günde 50 gram nişastalı sebze Süt - 250 gram - (bir bardak süte denk) Sebze 300 gram ve meyve 200 gram. Ayrıca 31 gram şeker ve 50 gram sıvı yağa da izin var.
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