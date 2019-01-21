Ünlü kanser uzmanı uyardı! Ev yoğurdu hazır yoğurttan daha...
Özellikle mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelen yoğurt, aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de yardımcı oluyor. Peki açık satılan ev yoğurdu sağlıksız mı? Uzun ömürlü olarak satılan yoğurtların sağlığımıza zararı var mı? Tüm bu sorulara Doç. Dr. Yavuz Dizdar cevap verdi...
Giriş Tarihi: 21.1.2019 14:58Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 15:18
Açık yoğurdun her zaman daha iyi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Yavuz Dizdar, sağlık için yoğurt yenmesinin şart olduğunu söyledi.