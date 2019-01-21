Ünlü kanser uzmanı uyardı! Ev yoğurdu hazır yoğurttan daha...

Açık yoğurdun her zaman daha iyi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Yavuz Dizdar, sağlık için yoğurt yenmesinin şart olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre; sofraların vazgeçilmez lezzeti yoğurdu sağlığımız için yememiz şart.