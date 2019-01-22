Bileği saran topuklu ayakkabı tercih edin

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Tuzla Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Rıza Emrah Demirbaş, ayak burkulmaları hakkında bilgiler verdi…Günlük hayatımızda yürüyüş ve spor yapmak, merdiven çıkmak gibi bazı rutin hareketler bağ dokuları, kas ve tendonlara zarar vererek ayak bilek burkulmalarına sebep olabilir.Bu burkulmalar sonucu; eklemleri bir arada tutan bağların birinde veya birkaçında zorlanmalar, yırtılmalar, hatta kopmalar meydana gelebilir. Dış yan bağların zorlanması günlük hayatımızda çok sık görülen bir yaralanma şeklidir. Neredeyse acil servislere başvuranların üçte birini bu hasta grubu oluşturmaktadır.Ayak bileği burkulmaları en sık spor esnasında görülmektedir. Futbol, en sık risk oluşturan spor dalıdır. Bütün kasların gevşediği regl döneminde kadınlar ve kilolu kişiler de ayak bilek burkulmaları konusunda risk grubunu oluşturmaktadır.Ayak bilek burkulması yaşayan kişi, en kısa zamanda ortopedi ve travmatoloji hekimine başvurmalıdır.Tam iyileşmemiş ve ihmal edilmiş bağ yırtığı nedeni ile eklemde oluşan gevşeklik, ayağın tekrar burkulmasına neden olur.Burkulmada ilk müdahale çok önemlidir. Doğru tedavi için tanının iyi konulması gerekir. Hafif-orta dereceli burkulmalarda 'brace' adı verilen dış destekler ile fonksiyonel tedavi, ileri derece burkulmalarda da ameliyata başvurulabilir.Burkulmalar, ayak bileğinde ve çevresinde kırıklara sebep olabilir. Zaman içinde eklem kıkırdağının hasar görmesine ve eklemin erken yaşlanmasına neden olur.Ayağınızı ve bileğinizi saran ayakkabılar tercih edin. Rahatsız görünen topuklu ayakkabılar giyen kadınlar sık sık ayak bileği burkulması sorunu yaşayabilir.Topuklu ve rahatsız ayakkabılar giymeyin. Eğer giymeniz gerekiyorsa bileği saran ayakkabılar tercih edin.Kas güçlendirici egzersiz programlarına katılın.Antrenmanlardan önce ısınma hareketlerini yapmaya özen gösterin.Gün sonunda ayak ağrılarının en sık sebebi; ayakta uzun süre kalmak, yanlış ayakkabı kullanımı, ayaktaki anatomik problemler, ayak ve ayak bilek hastalıkları ve damar hastalıklarıdır.Çocuklarda gelişen bilek burkulmalarının tanısı da erişkinlerdeki gibi konur ve tedavisi aynı şekilde yapılır.