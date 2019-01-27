Oyun bağımlısı olan çocuklar tedavi ediliyor

İngiltere genelinde yaşları 11 ile 18 arasında değişen onlarca çocuğun teknoloji bağımlılığından dolayı ciddi tedavi altına alındığı ortaya çıktı. İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre 13 çocuk, oyun bağımlılıklarından dolayı 2 ay boyunca ailelerinden alınarak rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edildi. Davranış bağımlılığı uzmanı Prof. Dr. Mark Griffiths, "Çocukların oyun oynayabilmek adına hayatlarındaki diğer her şeyden vazgeçmelerinden bahsediyoruz. Ve bu durum giderek yaygınlaşıyor" dedi.