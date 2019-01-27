Oyun bağımlısı olan çocuklar tedavi ediliyor

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İngiltere genelinde yaşları 11 ile 18 arasında değişen onlarca çocuğun teknoloji bağımlılığından dolayı ciddi tedavi altına alındığı ortaya çıktı. İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre 13 çocuk, oyun bağımlılıklarından dolayı 2 ay boyunca ailelerinden alınarak rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edildi. Davranış bağımlılığı uzmanı Prof. Dr. Mark Griffiths, "Çocukların oyun oynayabilmek adına hayatlarındaki diğer her şeyden vazgeçmelerinden bahsediyoruz. Ve bu durum giderek yaygınlaşıyor" dedi.