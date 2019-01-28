D vitamini eksikliğine dikkat!

KIŞ MEVSİMİ KALBİ YORUYOR

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk havanın etkisiyle vücutta sempatik sistem aktive olur ve vücut nor adrenalin salgılamaya başlar. Bu durum ise kan basıncı, kalp, bacak damarlarındaki direnci ve kalp hızının artmasıyla sonuçlanır. Kalbin iş yükü ve oksijen ihtiyacı arttığından kalp krizi riski oluşur. Soğuk hava kas spazmlarının artması sebebiyle damar tıkanıklıklarının artmasına, göğüs, ağrısı ve nefes darlığı gibi problemlere neden olur. Ayrıca soğuk hava kanın pıhtılaşma ihtimalini arttırarak damarların tıkanmasına, inme ve kalp krizine neden olabilir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE DİKKAT

Kış mevsimi itibariyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmeye ve güneş ışığından daha az yararlanmaya başlarız. Dolayısıyla elde ettiğimiz D vitamini miktarı azalır.D vitamini gerek kalp kasına direkt etki etmesi gerekse renin angiotensin sistemi ve paratiroit hormona yaptığı etkilerle kalp damar hastalıklarını önler.Eksikliğinde hipertansiyon, damar hastalıkları ve kalp yetmezliği artar. Bu noktada güneşten alınmayan D vitaminin takviye olarak alınması önemlidir.

SOĞUK HAVALARDA SERUM KOLESTEROL SEVİYESİ YÜKSELİR

Vücut, soğuk havalarda vücut ısını dengeleyebilmek ve sıcak tutabilmek için, depoladığı yağları yakmak zorunda kalır. Ancak bu durumun şöyle bir tehlikesi vardır. Yağların yakılmasıyla dolaşıma geçen kötü kolesterol ve yıkım ürünleri damar duvarında plak oluşmasına yol açar. Bu durum ise damar tıkanıklığına neden olur ileri evrede kalp krizi ile sonuçlanabilir.

AZ HAREKET KALBE ZARAR

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte fiziksel aktivite alanımız kısıtlanır, daha çok kapalı alanlarda vakit geçiririz. Ancak bu durum kalp sağlığı için büyük bir olumsuzluktur. Çünkü yapılan hafif egzersizler, düzenli yapılan yürüyüşler gibi çeşitli aktiviteler, damar iç duvarındaki hücrelerin düzgün olmasını sağlar. Ayrıca kanın akışkanlığının artmasına ve yeni damar oluşumunu arttırarak kardiyovasküle sisteme yararlı olur. Miktarı azalan fiziksel aktiviteler ise vücut ve kalp sağlığı için yeterli gelmez.

HASTALIK MEVSİMİ KIŞ VE ENFEKSİYONLAR

Kış mevsimi demek üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla sık sık karşılaşmak zorunda kalabiliriz demektir. Her ne kadar basit bir problem gibi görünse de bu enfeksiyonlar plazmafibrinojenini arttırarak pıhtıya neden olurken pıhtı yıkımını azaltır. Bu durum ise damar duvarındaki plakların yırtılmasına ve kalp krizine neden olur.

UZUN KIŞ AKŞAMLARINDA YENEN YEMEKLERE DİKKAT!

Yaz mevsimi daha hafif besinlerle geçirmemize rağmen kışın yağlı ve bol kalorili yiyecekleri daha çok tüketiyoruz. Özellikle de gündüzlerin kısalması ve gecelerin uzaması ve bu dönemde yapılan yemek kaçamakları kilo artışına yol açıyor. Bu durum kanda total kolesterol, LDL kolesterol ve yağ asitlerini arttırarak damar sertliğine ve hipertansiyona neden olur.

KIŞ AYLARINDA KALP HASTALIKLARIYLA İLGİ RİSKLERİ MİNİMİZE ETMEK İÇİN…

-Dışarı çıkarken mutlaka bere, atkı, yün eldiven, yün çorap ve kalın giysiler giyilmeli ve soğuğun etkisi bir nebze olsun azaltılmalı,

-Azalan egzersiz miktarını arttırmalı, düzenli olarak hafif egzersizler yapılmalı,

-Yağlı kalorili ve tuzlu yiyeceklerden uzak durmalı dengeli ve düzenli beslenmeli,

-Özellikle kalp hastaları grip aşısı yaptırmalı,

-Soğuk havada göğüs ağrısı hisseden kişiler mutlaka uzman bir doktora başvurmalıdır