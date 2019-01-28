Kanser ilaçları yumurtlayan tavuk yetiştirildi!

Söz konusu ilaçların üretimi, ilaç şirketlerinin şu anda yaptıklarına kıyasla 10 ila 100 kat daha ucuz. Uzmanlar, tavukların yumurtlamasıyla ilaç üretimin ticari boyutlarda yapılabileceğine inanıyor Edinburgh'taki Roslin Teknolojileri'den Dr. Lissa Herron tavukların çiftliktekilere kıyasla, daha çok acı çekmediklerini veya "şımartılmadıklarını" söyledi.

Herron "Çok büyük kümeslerde yaşıyorlar. Yüksek eğitimli teknisyenler tarafından günlük suları ve yemleri veriliyor ve çok rahat bir yaşam sürüyorlar. Tavuklar sadece normal bir şekilde yumurtluyor. Sağlıklarını herhangi bir şekilde etkilemiyor. Sadece yumurtluyorlar." dedi.

Bilim insanları daha önce genetiğiyle oynanmış keçiler, tavşanlar ve tavukların süt ve yumurtalarında tedavilerde kullanılabilecek proteinler üretebileceklerini göstermişti. Araştırmacılar yeni yaklaşımlarının öncekilere göre daha etkin olduğunu, daha çok üretim yapıldığını ve maliyetin daha düşük olduğunu vurguladılar.