Yerli ve milli üretici KOÇAK FARMA’ya “Tüberküloz Üstün Hizmet Ödülü”

XXIX. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, 17-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Üstün çalışmaların ödüllendirildiği kongrede, Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Koçak Farma da Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu tarafından ödüllendirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak'a Tüberküloz Üstün Hizmet Madalyası, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan tarafından, beratı ise T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Ali Alkan tarafından takdim edildi.

YENİLİKÇİLİĞİN ÖNCÜSÜ

Beşeri ilaç üretimi ile 1971 yılında faaliyetlerine başlayan Koçak Farma, 1982 yılında birçok ilaç hammaddesini Türkiye'de ilk kez üretti. Kuruluşundan bugüne kadar geçen 48 yıllık süreçte, sektörde yenilikçi gelişmelere öncülük eden yerli ve milli bir firma olarak pozisyonunu her geçen gün daha ileri noktalara taşıdı.

Koçak Farma'nın bugün Çerkezköy OSB'de 140 bin m² alana kurulu ve 100 bin m² kapalı alana sahip son teknoloji donanımlı Hammadde, İlaç ve Biyoteknolojik İlaç Üretim Tesisleri 500 milyon kutu/yıl üretim kapasitesine, İstanbul / Ayazağa'da 50 bin m² alanda kurulu Serum Üretim Tesisleri ise 80 milyon ünite/yıl üretim kapasitesine sahip.

TIBBIN HER ALANINA ÜRETİM

Ürünlerini 4 kıtada 40'dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirten Koçak Farma CEO ve Genel Müdürü Uzm. Dr. Hakan Koçak üretimlerine dair; "Onkoloji, kadın hastalıkları ve doğum, kardiyoloji, üroloji, iç hastalıkları, endokrinoloji, diyabet, romatoloji, dermatoloji, psikiyatri, çocuk hastalıkları, ortopedi, cerrahi gibi alanlar başta olmak üzere tıbbın tüm dallarında ürettiğimiz ilaçları ulusal ve uluslararası tıbbın hizmetine sunuyoruz. Ülkemizde kullanılan her iki kutu kanser ilacından biri firmamız tarafından yerli üretilmektedir. Türkiye'nin ilk yerli biyobenzer ilacı Enoksaparin Sodyum ve ilk biyobenzer insülini olan İnsülin Glarjin Koçak Farma tarafından üretildi" şeklinde konuştu.

YERLİ VE MİLLİ SANAYİNİN BAŞARISI

"Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Koçak Farma devam eden Ar-Ge projelerini başarı ile sürdürüyor" diyen Koçak aldıkları "Tüberküloz Üstün Hizmet Ödülü"nü de; "Sağlıklı nesiller yetiştirmenin vazgeçilmezi olan verem savaşında Türkiye'nin uluslararası kabul gören bu başarısı ülkemiz yerli ve milli ilaç sanayinin başarısının da bir göstergesidir" şeklinde değerlendiriyor.