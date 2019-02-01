Hem imkânsıza hem de ölüme meydan okudu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da yaşayan Cumaziye Zorlu (40), 11 yıl önce evlendi. Evliliğinin birinci ayında idrarda yanma şikâyetiyle doktora gitti ve mesanesinde 820 gramlık bir taş olduğunu öğrendi. Riskli bir ameliyatla taş alındı ancak mesanesi yırtıldı. 9 ay boyunca mesanesi olmadan yaşadı ve hasta bezi kullanmak zorunda kaldı. Daha sonra ikinci bir ameliyatla bağırsaklarından mesane yapıldı. Vücudu idrar yapma hissini kaybetmiş olduğundan sonda ile idrar yapmaya devam ediyor. Cumaziye Zorlu, "Ameliyattan sonra doktorlar 4 sene hamileliği düşünmemem gerektiğini söyledi. Hamile kalırsam bebek enfeksiyon kapabilirmiş ve bebeğimi kaybedebilirmişim. Biz de eşimle 5 sene boyunca bebek düşünmedik. Zaten 4 saatte bir yani günde 6 kez sonda değiştiriyorum. Bebek düşünmem imkânsızdı" diyerek anlatıyor yaşadıklarını. 5'inci senenin sonunda bebekleri olmasını çok istediklerini vurgulayan Zorlu, şunları anlattı:Eşimle kadın-doğum uzmanına gittik. Rahmimin olmadığını ve çocuk sahibi olamayacağımı söylediler. Ama yılmadık, birçok doktora gittik. Aslında rahmim varmış, görememişler. Rahmim olması gereken yerin 15 santim üzerindeymiş. Rahime ulaşmak zor olduğu için bebek düşüncesinden vazgeçmemi söylediler. Ama inatla tüp bebek işlemine başladık. Rahmim bulundu fakat bu sefer de tüplerimin tıkalı olduğunu öğrendik. Tüplerim ile ilgili ameliyatımı da olduktan sonra, zor ve neredeyse imkânsız tüp bebek için transfer işlemlerine başladık.Rahmim yukarıda ve ulaşılmakta zor olduğu için 3 transfer denemesi de başarısız oldu. 4'üncü transfer için hastaneye gitmeden önce eşimle valizleri hazırladık, "Nasıl olsa yine tutmaz, moralimiz bozulur, tatile gidelim" demiştik. Ama o gün transferimiz başarıyla gerçekleşti. Bir ay erken de olsa bebeğimi sağlıkla kucağıma aldım. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. Onlarca "Çocuğun olmaz, ameliyat masasında kalabilirsin" sözlerinden sonra asla eşim de, ben de pes etmedik. Çok şükür ki iyi ki pes etmedik. 10 sene sonra küçük mucizemiz Ataberk'i kucağımıza aldık.KadınHastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Opr. Dr. Aret Kamar, tedavi sürecini şöyle anlattı: "Hastamızın doğuştan rahminin ve mesanesinin yerleşimlerinde bozukluklar vardı. Rahmi neredeyse karnının içinde duruyordu. Ama şeklinde bir problem yoktu. Hastanın rahim filmi çekilememiş bu sebepten dolayı bize gelmişti. Burada da 3-4 saatin sonunda rahim filmini çekebildik. Filmi kötü çıktı daha önce geçirdiği ameliyatlardan dolayı tüpleri tıkalıydı. Bir ameliyat daha oldu. Rahmi o kadar yukarıdaydı ki, dördüncü denemede başarılı transfer yapabildik. Hiç pes etmedi, biz de elimizden gelen mücadeleyi verdik. Başarıya ulaştık."