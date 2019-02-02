Türkiye’de grip salgını yok, ancak hasta, yaşlı ve gebeler dikkat!

BUGÜN NELER OLDU

SağlıkBakanlığı verilerine göre geçmiş grip sezonları ile kıyaslandığında Türkiye'deki gripli hasta sayısındaki artış olağan seyrinde. Bakanlık yetkililieri kış aylarında hasta sayısında belirgin bir artışın beklendiği ancak bunun bir salgın olarak değil, mevsimsel gribin aktif dönemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık ise "Bir salgın olabilmesi için her yıl görünen orandan daha fazla görülmüş olması gerekiyor. Ancak 65 yaş üzerinde olanlar, kronik akciğer, kalp rahatsızlığı veya diyabeti olanlar da gribin seyri çok ciddi olabilir. Gebeler de dikkat etmeli" dedi.