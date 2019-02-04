Bu durum bel fıtığına neden oluyor!

AĞIR YÜK KALDIRMAYIN, KONTROLSÜZ HAREKET ETMEYİN

Omurlar arasında yer alan diskin önemli görevleri bulunmaktadır. Disk, belde maruz kalınan yükleri karşılayarak vücudun üst kısmını dik tutar, belin her yöne hareket etmesini sağlamaktadır. Diskin içi daha sulu dışı ise daha sert bir yapıdan oluşmaktadır. Yaşın ilerlemesi ile beraber içte yer alan nucleus pulposus su yapısını kaybederek esnek olması gereken disk mesafe yüksekliğini azalmaktadır. Disk mesafesi maruz kaldığı yükleri taşıyamaz ve diskin dış kısmında ortaya çıkan yırtıkla beraber dışarıya çıkmaya başlamaktadır. Ağır yük kaldırmak, kontrolsüz yapılan bir hareket, trafik kazaları yada yüksekten düşme durumlarında maruz kalınan ani kuvvetler disk yırtılmasına neden olmaktadır.