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tümörünün habercisi!

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr.Kerem Bıkmaz, tümörlerinin kişilikte veya davranışta değişikliklere neden olabildiğini söyledi. İşte beyin tümörünün belirtileri...

Giriş Tarihi: 6.2.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 11:05
Beyin tümörünün habercisi!

BEYİN TÜMÖRLERİ...

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Kişilerde tavır değişimleri pek çok kez psikolojik boyutlu gibi algılansa da aslında aniden gelişen tavır değişimlerinin altından '' tömürü'' çıkabiliyor. Beyin tümörleri kişilikte veya davranışta değişikliklere neden olabiliyor. Beyin, yumuşak, süngerimsi bir doku kütlesidir. Kafatası kemikleri ve menings olarak adlandırılan üç adet ince zar tarafından korunmaktadır. Serebrospinal sıvı adı verilen ve suya benzeyen bir sıvı, beyni sarar ve tampon görevi görür. Beyin sıvısı, meningsler arasındaki boşluklar ile beyin içindeki karıncık denilen boşluklarda bulunur" dedi.

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Beyin tümörünün habercisi!
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