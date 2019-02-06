Kadınlar neden daha uzun yaşıyor?

BUGÜN NELER OLDU

Birçokfarklı araştırmada kadınların, erkeklerden daha uzun yaşadığı sonuçları ortaya çıktı. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, 2016'da küresel çapta insanların ortalama yaşam süresi 72'ydi. Cinsiyetlere göre değerlendirerek ortalama yaşam süresi hesaplandığında ise kadınlar için 74 yıl 2 ay, erkekler için ise 69 yıl 8 ay sonucu ortaya çıkıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, dünya çapında kadınların neden erkeklere oranla daha uzun yaşadıklarını araştıran bir haber yayımladı. Buna göre ortada 3 büyük faktör var:Londra'daki UCL Üniversitesi'nden profesör David Gems, "Erkek embriyoların soyu, dişi embriyolara göre daha hızlı bir şekilde tükeniyor" dedi ve ekledi: "X kromozomunda bir genetik bozukluğunuz varsa ve kadınsanız, bir yedeğiniz var. Ama erkekseniz yedeğiniz yok."Ergenliğin son yıllarındaki testosteron hormonundaki artış zamanında, ölüm oranları da artıyor. Bu durumun nedeninin erkeklerin kavga etme, yüksek hızda araba sürme gibi risk taşıyan faaliyetleri ve intihar etmeleri olabileceği belirtiliyor.Çatışmalardan etkilenen bölgelerde, erkeklerin yaşam süresine ilişkin beklenti düşüyor. Sigara ve alkol ile aşırı yeme, cinsiyetler arasındaki farkın ülkeden ülkeye neden bu kadar büyük bir şekilde değiştiğini açıklayabilir.