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şikayeti ile gitti öğrendiği gerçekle şoke oldu!

Elazığ’da şikayeti ile gittiği ve hayvandan sağ ve sol akciğerine kist geçtiği belirlenen genç kadın, bölgede ilk kez uygulanan kapalı yöntemle sağlığına kavuştu.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 12:19
Öksürük şikayeti ile gitti öğrendiği gerçekle şoke oldu!

27 yaşındaki Kübra Ayşe Yeşilkaya, yaklaşık 2 ay önce şikayeti ile bir hastaneye başvurdu. Yapılan tahliller sonucunda Yeşilkaya'nın sağ ve sol akciğerinde hayvandan geçtiği tahmin edilen kist hidatik (akciğer kisti) teşhisi konuldu. Bunun üzerine gittiği hastanelerden genç kadına tedavisinin açık yöntem ameliyatla yapılabileceği söylendi. Son olarak Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli'ye ulaşan hastaya, operasyonun kapalı yöntemle yapabileceği belirtildi. Bunun üzerine hasta, Dr. Kermenli, bölgede ilk defa Videotorakoskopik Cerrahi ve Endobag yöntemini uygulayarak kistleri aldı.

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Öksürük şikayeti ile gitti öğrendiği gerçekle şoke oldu!
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