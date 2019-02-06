Virüs ve bakterilere kalkan oluyor...Haftada en az iki kez tüketin!

Yüksek kalitede protein kaynağı olması yanı sıra lezzetiyle de sofralarımızda yer bulmayı hakeden hindi etinin bu faydalarını öğrendiğinizde onu daha da çok seveceksiniz. İşte haftada en az iki defa tüketilmesi önerilen hindi etinin sağlımıza faydaları...
Giriş Tarihi: 1.2.2019 15:37Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 10:17
Hindi etini haftada en az iki kez tüketmenizi tavsiye ederim. Yüksek kalitede protein kaynağı olmasının yanında vücutta üretemediğimiz elzem aminoasitlerin hepsini yeterli miktarda içeriyor