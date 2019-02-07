Hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırık neden olur?

HIÇKIRIK TEHLİKELİ Mİ?

Genellikle ciddi bir sağlık sorunu olarak algılanmayan hıçkırık, düşünülenin aksine uzun sürüyorsabeyin ve kalp gibi hayati organlardaki bir problemin habercisi olabilmektedir. Arada bir gelen değil ancak uzun süren (inatçı) hıçkırık kilo kaybı ve yutkunma güçlüğü gibi belirtilerle birlikte yemek borusu kanseri belirtisi olabilir. İşte hıçkırık hakkında merak edilen diğer konular ve tedavi yolları.

HIÇKIRIĞA NE SEBEP OLUR?

Öncelikle hıçkırığın nasıl oluştuğuna değinecek olursak; Hıçkırık, göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran, diyafram adı verilen kasın istem dışı kasılmasıyla, ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesinin aniden kapanmasıyla oluşur. Bu durumda hıçkırık dediğimiz durum ortaya çıkar. Hıçkırık en basit tanımıyla, diafragmayı etkileyen sinirin uyarılmasıyla meydana gelir.

HIÇKIRIK NASIL GEÇER?

Hıçkırığın bitmesi için karbondioksitin artması gerekmektedir. Karbondioksit oranının artması ve hıçkırığın geçmesi için ise açıklama yapan Uzm. Dr. Şükrü Daloğlu, şu tavsiyelerde bulunuyor;

"Kese kâğıdına soluyarak karbondioksiti alırız, bu şekilde hıçkırığı azaltabiliriz. Kendi halimizde yapılabilecek tek yöntem budur. Çok fazla ve inatçı bir hıçkırığa yakalanılması durumundaysa hekime başvurulmalıdır. Biz, devamlı ve geçmeyen hıçkırıklarda birkaç farklı ilaç vererek, bunu geçiriyoruz. Yapılan bazı bilindik yöntemleri önermiyoruz.

Örneğin; Hıçkırıkta nefes tutmak, soğuk su içmek, ıkınmak, korkmak, dış kulak yolunu tıkamak ve limon içmek yanlış yöntemlerdir ve daha farklı hastalıklara neden olabilir."

DOĞAL HIÇKIRIK TEDAVİLERİ

Halk arasında yaygın olarak kullanılan ve hıçkırığa kesin çözüm olarak bilinen nefes tutmak, başı ters tutarak su içmek gibi çözümler bazen işe yarasa da tıbbi olarak tavsiye edilmemektedir. Çözüm olarak gösterilen bu yöntemler kişiye göre farklılık göstermektedir. Örneğin bir kişide nefes tutarak hıçkırık geçerken başka bir kişide bu yöntem işe yaramamaktadır.

En doğal çözüm olarak Dr. Daloğlu'nun da belirttiği gibi vücudun karbondioksit oranını dengelemek kesin sonuç olabilir. Bu da kese kâğıdına solumak olarak tanımlanabilmektedir.

HIÇKIRIĞA NEDEN OLAN DURUMLAR

Hıçkırığı ortaya çıkaran etkenler arasında hızlı yemek yiyip hava yutan kişilerde, aşırı gülme ile fazla sigara ve alkol kullanılması, aşırı stresse bağlı hava yutulması gibi organik bir hastalığa bağlı olmayan durumlardaki kısa süreli, geçici hıçkırık meydana gelir. Bir de uzun süreli dediğimiz inatçı diye tabir edilen hıçkırık türü vardır.

HIÇKIRIK TÜRLERİ NELERDİR?

Geçici hıçkırık: Herkeste meydana gelebilmektedir, ansızın ortaya çıkıp kısa sürede geçer. Hayati bir tehlikesi bulunmamaktadır. Yukarıdaki tedavi yöntemiyle geçebilir.

İnatçı hıçkırık: 2 gün ile 1 ay arası süren hıçkırık ise inatçı hıçkırık olarak tanımlanır. Bu tür durumlarda hekime başvurulmalıdır.

Dirençli hıçkırık: 1 aydan uzun süre devam eden hıçkırıklar dirençli hıçkırık olarak tanımlanır. Tedavi alınması şiddetle tavsiye edilir.