Öksürük şikayeti ile gitti öğrendiği gerçekle şoke oldu!

27 yaşındaki Kübra Ayşe Yeşilkaya, yaklaşık 2 ay önce öksürük şikayeti ile bir hastaneye başvurdu. Yapılan tahliller sonucunda Yeşilkaya'nın sağ ve sol akciğerinde hayvandan geçtiği tahmin edilen kist hidatik (akciğer kisti) teşhisi konuldu. Bunun üzerine gittiği hastanelerden genç kadına tedavisinin açık yöntem ameliyatla yapılabileceği söylendi. Son olarak Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli'ye ulaşan hastaya, operasyonun kapalı yöntemle yapabileceği belirtildi. Bunun üzerine hasta, Dr. Kermenli, bölgede ilk defa Videotorakoskopik Cerrahi ve Endobag yöntemini uygulayarak kistleri aldı.