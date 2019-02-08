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eritiyor!

Karaciğer vücudumuzda hayati öneme sahip bir organdır. Yokluğunda yaşayamayız. Karaciğer sağlığı da bu nedenden dolayı oldukça önemlidir. Karaciğer kanseri toplumumuzda giderek yaygınlaşmaktadır. Karaciğer kanseri birçok etkene bağlı olarak gelişebilir. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fahri Yetişir karaciğer kanseri hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 8.2.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 09:23
Organları eritiyor!

Karaciğer, karın boşluğunun sağ üst kısmında, diyaframın altında ve midenin üstünde yer alan ve boyutu yaşla ve cinsiyetle değişmekle birlikte futbol topu büyüklüğünde bir organdır. Karaciğer vücudumuzda hayati öneme sahip bir organdır. Yokluğunda yaşayamayız. Böbrekte olduğu gibi karaciğer için geliştirilmiş olan bir dializ benzeri sistemde maalesef hala icat edilebilmiş değil. Karaciğer vücudumuzda sindirim, detoksifikasyon, vücut için gerekli yapıların üretimi veya dönüştürülmesi, savunma sistemi ve kanamanın durdurulması gibi bir sürü fonksiyonu vardır.

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Organları eritiyor!
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