Sürekli yorgunsanız sebebi bu olabilir!

KALİTELİ UYKU HEPİMİZ İÇİN GEREKLİ

Doktorların yetişkin hastalarda en sık karşılaştığı şikayetin yorgunluk olduğunu belirten Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar, "Yorgunluk şikayetlerinde çoklukla yeterli ve kaliteli uyku almanın önemini vurgulamak, hastalara yeterli desteği sağlıyor." dedi. Kaliteli uykunun basit adımlarla kazanılabileceğini belirten Nasırcılar, "Kafein gibi uyarıcıların miktarını azaltmak; tablet, dizüstü bilgisayar ve telefon gibi elektronik cihazları uyku odasının dışında tutmak; uyunacak odanın karanlık ve serin olması, kaliteli bir uyku için ön koşullardır. Ayrıca güne dinç başlamak için 8 saatlik uyku düzeni rutinine mümkün olduğu kadar bağlı kalmalıyız." diye konuştu.

YORGUNLUĞUNUZUN SEBEBİNİ TESPİT ETMELİSİNİZ

Fizik Tedavi, Rehabilitasyon ve Rejeneratif Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar, kaliteli uyku uyumanıza ve dinlenmek için gerekli zamanı ayırmanıza rağmen yorgun hissediyorsanız, öncelikle sebebinin tespit edilmesi gerektiğini belirtti. Dr. Nasırcılar, en sık karşılaşılan 6 yorgunluk sebebi ve basit önlemlerini şöyle özetledi: