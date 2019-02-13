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Bu gıdalar artırıyor!

Aşırı tüketiminin artırabileceği bildirildi. 'da Paris Üniversitesinin yaşları 45 ve üzerinde olan 44 bin yetişkinin katılımıyla yürüttüğü araştırmada, aşırı işlenmiş gıda tüketiminin 7 yıllık süreçte ölüm riskini artırdığı gözlendi.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 11:53
Bu gıdalar erken ölüm riskini artırıyor!

Araştırma çerçevesinde katılımcılara 7 yıl boyunca düzenli aralıklarla son 24 saatte ne yedikleri soruldu ve bu süreç içerisinde yaklaşık 600 katılımcı hayatını kaybetti. Bilim adamları, katılımcıların günlük kalori tüketimlerinin ortalama yüzde 30'unun aşırı işlenmiş gıdalardan oluştuğu, diyetlerde aşırı işlenmiş gıda tüketiminde her yüzde 10'luk artışın 7 yılda erken ölüm riskini yüzde 14 arttırdığı sonucunu elde etti.

Bu sonuca varılırken gelir ve eğitim seviyesi, vücut kitle endeksi, fiziksel aktivite, sigara, toplam kalori alımı, alkol tüketimi, ailede kalp ve kanser hastalığı geçmişi olup olmadığı gibi faktörlerin hesaba katıldığı kaydedildi. Araştırmanın ayrıntıları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlandı. Tatlandırıcı, renklendirici, emülgatör gibi çok çeşitli içeriklere sahip aşırı işlenmiş gıdalara, paketli atıştırmalıklar, dondurmalar, şekerler, işlenmiş etler, hazır yemekler, paketli kurabiyeler, kekler ve pastalar örnek verildi.

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Bu gıdalar erken ölüm riskini artırıyor!
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