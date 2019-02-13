Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Yaşlanmayı önleyen tek besin!

Yaşlanmayı önleyen tek besin!

Kestanenin tam mevsimindeyiz! Buram buram muhteşem kokusu ve yoğun lezzetiyle soğuk kış günlerinde vazgeçilmezimiz olan kestanenin sağlığımız açısından birçok faydasının olduğunu biliyor muydunuz? İşte kestanenin pek bilinmeyen faydaları...

Giriş Tarihi: 13.2.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 17:00
Yaşlanmayı önleyen tek besin!

ERKEN YAŞLANMAYI ENGELLER

Hücrelerin yaşlanmasına karşı savaşır. Erken yaşlanmayı engelleyici etkisi vardır. Yüksek miktarda selenyum ve B1, B2, E vitaminleri içerir. Sakinleştirici özelliği vardır, stresin giderilmesine yardım olur.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlanmayı önleyen tek besin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN