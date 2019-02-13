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Yaşlanmayı önleyen tek besin! Kestanenin tam mevsimindeyiz! Buram buram muhteşem kokusu ve yoğun lezzetiyle soğuk kış günlerinde vazgeçilmezimiz olan kestanenin sağlığımız açısından birçok faydasının olduğunu biliyor muydunuz? İşte kestanenin pek bilinmeyen faydaları...

Giriş Tarihi: 13.2.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 17:00