Yaşlanmayı önleyen tek besin!

Kestanenin tam mevsimindeyiz! Buram buram muhteşem kokusu ve yoğun lezzetiyle soğuk kış günlerinde vazgeçilmezimiz olan kestanenin sağlığımız açısından birçok faydasının olduğunu biliyor muydunuz? İşte kestanenin pek bilinmeyen faydaları...
Giriş Tarihi: 13.2.2019 14:57Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 17:00
ERKEN YAŞLANMAYI ENGELLER
Hücrelerin yaşlanmasına karşı savaşır. Erken yaşlanmayı engelleyici etkisi vardır. Yüksek miktarda selenyum ve B1, B2, E vitaminleri içerir. Sakinleştirici özelliği vardır, stresin giderilmesine yardım olur.