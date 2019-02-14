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İbn-i Sina’nın mucizevi tarifi... Kansere bile deva!

Ünlü tıp bilimcisi İbn-i Sina’dan mucizevi tarif. Önemli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan ve hala geçerliliğini koruyan bu tarifi sizler de basit bir biçimde hazırlayabilirsiniz. İbn-i Sina’nın mucizevi karışımını sizler için derledik,işte o mucizevi karışım…

Giriş Tarihi: 14.2.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 16:17
İbn-i Sina’nın mucizevi tarifi... Kansere bile deva!

İbn-i Sina'dan insanlık için mucizevi karışım tarifi önemli sağlık sorunlarınıza iyi gelecek. Birçok sağlık sorununun tedavisinde önemli bir rol oynayan bu karışım nasıl hazırlanır, gelin birlikte bakalım.

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İbn-i Sina’nın mucizevi tarifi... Kansere bile deva!
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