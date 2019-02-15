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Kalp krizini tetikleyen nedenler Kalp krizinin çoğu zaman ani ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşebildiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Cegerğun Polat, kalp krizine neden olan kronik hastalıklar ve risk faktörlerinin yanı sıra kişinin, krizi tetikleyen birçok nedenle günlük yaşam içinde karşılaşabileceğini dile getirdi. İşte kalp krizini tetikleyen 6 neden...

Giriş Tarihi: 15.2.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 15:14