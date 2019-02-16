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Uçakta rahatsızlanan yolcuya Bakan Koca müdahale etti!

Dr. , Ağrı'ya giderken uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahala etti. Baş ağrısı ve göz kararması şikayeti bulunan yolcu, Bakan Koca'nın müdahalesiyle düzeldi.

DHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 14:07 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 15:49
Uçakta rahatsızlanan yolcuya Bakan Koca müdahale etti!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; bir dizi ziyaret için Ağrı'ya giden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın bulunduğu uçakta yolculardan Mehmet Emin Çedrez, rahatsızlandı.



Uçakta doktor olup olmadığı yönünde anons yapılması üzerine Bakan Koca, yoğun baş ağrısı ve göz kararması şikayeti bulunan Mehmet Emin Çedrez'in yanına geçerek ilk müdahaleyi yaptı. Çedrez'i muayene eden, nabzını kontrol eden ve sorular soran Koca, yolcunun durumu düzelene kadar yanından ayrılmadı. Baş ağrısı ve uçaktaki basınç nedeniyle fenalaştığı anlaşılan yolcunun durumu daha sonra düzeldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan fenalaşan yolcuya müdahale


Öte yandan uçak, sis nedeniyle Ağrı Havaalanına inemeyerek pisti pas geçti. Uçak 1,5 saat daha havada kaldıktan sonra Erzurum Havaalanına iniş yapmak zorunda kaldı. Mehmet Emin Çedrez, uçak indiğinde ambulans talebinde bulunmadı.

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Uçakta rahatsızlanan yolcuya Bakan Koca müdahale etti!
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