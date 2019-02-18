Kalp krizini tetikleyen nedenler

KRONİK STRES KRİZLERE ZEMİN HAZIRLAR
Günümüz kent yaşamının temel sağlık sorunlarından birinin stres olduğunu dile getiren Polat, "Ruhsal ve duygusal durumdaki dalgalanmalar, insan ilişkilerden kaynaklanan faktörler ve iş stresi günlük yaşamın neredeyse bir parçası durumundadır. Bireysel bakımı ve alışkanlıkları etkileyen bu faktörler, kronik hastalıkların da kaynağı olabilmektedir. Kronik stres koroner damar darlıklarına zemin hazırlayabilir, ani başlayan stres de kalp krizi geçirmeye hazır kişilerde krizi tetikleyebilir" dedi.