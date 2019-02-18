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Kalp krizini tetikleyen nedenler

Kalp krizinin çoğu zaman ani ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşebildiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Cegerğun Polat, kalp krizine neden olan kronik hastalıklar ve risk faktörlerinin yanı sıra kişinin, krizi tetikleyen birçok nedenle günlük yaşam içinde karşılaşabileceğini dile getirdi. İşte kalp krizini tetikleyen 6 neden...

Giriş Tarihi: 15.2.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 12:00
Kalp krizini tetikleyen nedenler

KRONİK STRES KRİZLERE ZEMİN HAZIRLAR

Günümüz kent yaşamının temel sağlık sorunlarından birinin stres olduğunu dile getiren Polat, "Ruhsal ve duygusal durumdaki dalgalanmalar, insan ilişkilerden kaynaklanan faktörler ve iş stresi günlük yaşamın neredeyse bir parçası durumundadır. Bireysel bakımı ve alışkanlıkları etkileyen bu faktörler, kronik hastalıkların da kaynağı olabilmektedir. Kronik stres koroner damar darlıklarına zemin hazırlayabilir, ani başlayan stres de geçirmeye hazır kişilerde krizi tetikleyebilir" dedi.

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Kalp krizini tetikleyen nedenler
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