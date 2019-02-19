Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Sinirleri yatıştıran bitkiler nelerdir?

yatıştıran bitkiler nelerdir?

Pek çok insan stres ile başa çıkmak için çeşitli alternatif yollar arıyor. yatıştıran ve kaygıya iyi gelen, kısacası ruhsal durumumuza olumlu etki yapan bitkiler bakın hangileri...

Giriş Tarihi: 19.2.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 15:48
Sinirleri yatıştıran bitkiler nelerdir?

PAPATYA:

Papatyanın spazm çözülmesinde, gaz ve âdet sancılarının giderilmesinde faydalı olduğu ifade edilmektedir.

LAVANTA:

Bu bitki zihni ve bedeni yatıştırmasıyla bilinir. Çiçeklerinden ağrı kesici, balgam söktürücü olarak yararlanılır.

KEDİOTU KÖKÜ ÇAYI:

Sakinleştirici bitki çayları arasında en etkili olanlarından biri de kediotu çayıdır. Kedi otu kökünün sakinleştirici ve anksiyolitik etkileri olabilir. Stresi ve kaygyı azalttığı bilinmektedir.

MELİSA ÇAYI:

Uykusuzluğu giderir, anksiyeteyi azaltır. Depresyona iyi gelir

SARI KANTARON:

Uykuyu güçlendirir. Antidepresan görevi görür. Menopozun oluşturduğu ruhsal bozukluklara iyi gelir. Bağımlılıkların tedavisinde kullanılır. Düşünsel yoğunlaşmayı artırır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sinirleri yatıştıran bitkiler nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN