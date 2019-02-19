Sinirleri yatıştıran bitkiler nelerdir?

PAPATYA:

Papatyanın spazm çözülmesinde, gaz ve âdet sancılarının giderilmesinde faydalı olduğu ifade edilmektedir.

LAVANTA:

Bu bitki zihni ve bedeni yatıştırmasıyla bilinir. Çiçeklerinden ağrı kesici, balgam söktürücü olarak yararlanılır.

KEDİOTU KÖKÜ ÇAYI:

Sakinleştirici bitki çayları arasında en etkili olanlarından biri de kediotu çayıdır. Kedi otu kökünün sakinleştirici ve anksiyolitik etkileri olabilir. Stresi ve kaygyı azalttığı bilinmektedir.

MELİSA ÇAYI:

Uykusuzluğu giderir, anksiyeteyi azaltır. Depresyona iyi gelir

SARI KANTARON:

Uykuyu güçlendirir. Antidepresan görevi görür. Menopozun oluşturduğu ruhsal bozukluklara iyi gelir. Bağımlılıkların tedavisinde kullanılır. Düşünsel yoğunlaşmayı artırır.