Sinirleri yatıştıran bitkiler nelerdir?

PAPATYA:
Papatyanın spazm çözülmesinde, gaz ve âdet sancılarının giderilmesinde faydalı olduğu ifade edilmektedir.
LAVANTA:
Bu bitki zihni ve bedeni yatıştırmasıyla bilinir. Çiçeklerinden ağrı kesici, balgam söktürücü olarak yararlanılır.
KEDİOTU KÖKÜ ÇAYI:
Sakinleştirici bitki çayları arasında en etkili olanlarından biri de kediotu çayıdır. Kedi otu kökünün sakinleştirici ve anksiyolitik etkileri olabilir. Stresi ve kaygyı azalttığı bilinmektedir.
MELİSA ÇAYI:
Uykusuzluğu giderir, anksiyeteyi azaltır. Depresyona iyi gelir
SARI KANTARON:
Uykuyu güçlendirir. Antidepresan görevi görür. Menopozun oluşturduğu ruhsal bozukluklara iyi gelir. Bağımlılıkların tedavisinde kullanılır. Düşünsel yoğunlaşmayı artırır.