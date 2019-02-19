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gibi saklanan hastalık bakın ne!

Bazı hastalıklar vardır ki, tanı ve tedavisi kolay olmasına karşın kişilerin hastalıkla ilgili beslediği endişe ve utanma duygusu ağır basar. Bu durum çoğu zaman hastalığın ilerlemesine ve tedavi sürecinin uzamasına yol açar. Özellikle de cinsel hastalıklar ve hemoroid problemlerinde olduğu gibi… Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Görmüş, hemoroid ile ilgili bilinmeyenleri anlatıyor...

Giriş Tarihi: 19.2.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 14:29
Sır gibi saklanan hastalık bakın ne!

HEMOROİD NEDİR?

Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid, çeşitli nedenlere bağlı olarak anal kanalın üst kısmında meydana gelen damarsal genişlemelerdir. İki farklı çeşidi bulunan hemoroid hastalığında, genişleyen damarlar zamanla makatın dışına doğru çıkabilir.

HEMOROİD NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?

Tuvalet ihtiyacını gidermemize yardımcı olan iç ve dış olmak üzere iki adet kas vardır. Dış kaslar dışkılama ihtiyacında bizim kontrolümüzle açılır, iç kas da buna paralel olarak kendiliğinden genişler. Ancak çeşitli sebeplere bağlı olarak kaslarımızı rahatlıkla kontrol edemeyiz, ıkınma ve zorlanma başlar. Basınç arttıkça buradaki damarlarda şişme meydana gelir ve hemoroid ortaya çıkar.

Genel olarak;

Uzun süren kabızlık,
İshal,
Dışkılama sırasında çok fazla ıkınma,
Obezite,
Normal doğum,
Lohusalık,
Stres, sinir,
Pelvik bölgede yer alan tümörler,
Kalın bağırsak kanseri,
Ata binmek, şoförlük gibi çeşitli spor ve meslek grupları,

*Alkol bağımlılığı hemoroidin oluşmasına neden olan etkenler arasında yer almaktadır

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Sır gibi saklanan hastalık bakın ne!
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