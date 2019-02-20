Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Cildinizdeki kızarıklıkları hafife almayın!

Cildinizdeki kızarıklıkları hafife almayın!

, vücudun dış dünyaya karşı bir sınırıdır, savunma kalkanıdır. Güneş ışınlarından çeşitli mikroorganizmalara kadar birçok dış etkene karşı en güçlü korumadır. Ancak bu dış etkenler zamanla deriyi yorar ve güçsüz bırakır. Güçsüz kalan deri ise hastalıklara karşı savunmasız kalır. Deri hastalıklarında başı çeken problemlerden biri de gül hastalığıdır. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr.Hatice Deniz Yardımcı gül hastalığının belirtilerini, tedavi yöntemlerini ve hastalığa dair önerileri sizler için anlattı.

Giriş Tarihi: 20.2.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 17:29
Cildinizdeki kızarıklıkları hafife almayın!

GÜL HASTALIĞI (PİTYRİASİS ROSEA) NEDİR?

Pityriasis rosea ya da bilinen adıyla gül hastalığı her yaşta görülme ihtimaline karşın sıklıkla 10-35 yaşları arasında rastlanılan döküntülü bir deri hastalığıdır. Ciltte ile başlayarak kırmızı kabarık lekeler oluşması ile devam eder. Gül hastalığı en çok yüzde görülmektedir, bunun yanı sıra vücudun herhangi bir yerinde de çıkma ihtimali vardır.

Gül hastalığı, yanaklardan başlayarak göz çevresi, alın ve burun da dahil olmak üzere birçok noktada oluşan ve sonra da kaybolan kızarıklıklarla kendini gösterir. Önlem alınmadığı takdirde kalıcı izlere ve kızarıklıklara sebep olur. Gül hastalığının sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte stresin, güneş ışığının, yanlış kullanılan kalitesiz kozmetik ürünlerinin sebep olduğu düşünülmektedir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cildinizdeki kızarıklıkları hafife almayın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN