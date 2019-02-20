Cildinizdeki kızarıklıkları hafife almayın!

GÜL HASTALIĞI (PİTYRİASİS ROSEA) NEDİR?

Pityriasis rosea ya da bilinen adıyla gül hastalığı her yaşta görülme ihtimaline karşın sıklıkla 10-35 yaşları arasında rastlanılan döküntülü bir deri hastalığıdır. Ciltte kızarıklık ile başlayarak kırmızı kabarık lekeler oluşması ile devam eder. Gül hastalığı en çok yüzde görülmektedir, bunun yanı sıra vücudun herhangi bir yerinde de çıkma ihtimali vardır.

Gül hastalığı, yanaklardan başlayarak göz çevresi, alın ve burun da dahil olmak üzere birçok noktada oluşan ve sonra da kaybolan kızarıklıklarla kendini gösterir. Önlem alınmadığı takdirde kalıcı izlere ve kızarıklıklara sebep olur. Gül hastalığının sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte stresin, güneş ışığının, yanlış kullanılan kalitesiz kozmetik ürünlerinin sebep olduğu düşünülmektedir.