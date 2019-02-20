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Yetersiz uyku bu duruma sebep oluyor!

Yetersiz uykunun kardiyovasküler rahatsızlık riskini arttırmasında, enflamatuar beyaz kan hücrelerinin rol oynadığı bildirildi. ScienceDaily'nin haberine göre, Massachusetts Hastanesi'nde görevli uzmanlar, yetersiz uykunun, damar tıkanıklığının başlıca nedenlerinden biri olduğu bilinen enflamatuar beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırdığını keşfetti.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 11:41
Yetersiz uyku bu duruma sebep oluyor!

Filip Swirski liderliğinde yapılan araştırmada, gürültü veya rahatsızlık nedeniyle sürekli uyanan birinin deneyimine benzer şekilde, uykunun üst üste bölünmesine genetik olarak programlanmış fareler kullanıldı. Süreç içinde farelerde, normal uyuyan cinslerine göre beyaz kan hücrelerinin artmasına yol açan kemik iliği kök hücrelerinin üretiminin neredeyse iki katına çıktığı gözlendi.

Swirski, "Uykunun, kemik iliği enflamatuar hücrelerinin üretiminin ve damar sağlığının düzenlenmesine yardım ettiğini, diğer taraftan enflamatuar hücre üretiminin kontrolünü bozduğunu, daha fazla enflamasyona ve daha fazla kalp hastalığına yol açtığını keşfettik." değerlendirmesini yaptı. Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmada ayrıca beyinde hipotalamusda üretilen ve uykunun düzenlenmesinde rolü bulunan hipokretin hormonunun, beklenmedik biçimde beyaz kan hücrelerinin üretiminin kontrolünde rol oynadığı tespit edildi.

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Yetersiz uyku bu duruma sebep oluyor!
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