Kanser tedavisinde umut verici gelişme!

AKILLI İLAÇ VE AŞI TEDAVİSİ

Türkiye'de çok iyi onkoloji uzmanlarının bulunduğunu, devletin ve Sağlık Bakanlığının bu konudaki çalışmalara çok önem verdiğini ifade eden Coşkun, erken teşhisle ilgili çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini, son dönemde de tedavi yöntemleriyle ilgili yeni yeni gelişmeler yaşandığını anlattı. Akıllı ilaç ve aşı tedavilerinin gündemde olduğuna işaret eden Coşkun, "Neredeyse her ay yeni bir ilaç ekleniyor. Ülkemizde de mümkün olduğunca hastalarımıza en faydalı olan ilacın kullanımı için çalışmalar devam ediyor." dedi.