Sosyal medya kullanımı buna sebep oluyor!

YALNIZLIK SİNYALİNE DİKKAT

Literatüre ve terapilerimizdeki güncel kullanıma baktığımızda, yalnızlık durumunun genel tanımında, 'sosyal izolasyon' kavramıyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Aslında, bu his, beyin tarafından yönetiliyor ve insanlar, bu duyguyu 'negatif ve iç-soğutan bir duygu' olarak tanımlıyor. Aslında yalnızlık hissi doğru değerlendirildiğinde etkili bir sinyaldir.

Nasıl ki, ateşimiz çıktığında vücudumuz bize fizyolojik bağışıklığımızla ilgili bir sorun olduğunu haber veriyorsa; yalnızlık hissiyle de psikolojik olan dış dünyayla ve kendimizle barışıklığımızla ilgili bir sorun olduğunu haber vermektedir. Ani gelişen bir olayla artan mutsuzluk, boş vermişlik, değersizlik, kararsızlık, el-ayak boşalmaları, titreme, terleme, işe yaramazlık, öz-denetim odaklarında ara ara kontrol yitimi ile devam edebilir.

