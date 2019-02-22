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Bağırsak kanserine karşı soğan sarımsak pırasa

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Giriş Tarihi: 22.2.2019
Bağırsak kanserine karşı soğan sarımsak pırasa
Çin'de yapılan bir araştırma, bağırsak kanserine karşı soğan, sarımsak ve pırasanın iyi geldiğini ortaya çıkardı. Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başındaki Dr. Zhi Li, "Soğangillerin bağırsakları çok iyi koruma altına aldığını söyleyebiliriz. Ne kadar çok yersek o kadar iyi" dedi. Çinli bilim insanı, araştırmanın 833 bağırsak kanseri hastası üzerinde yapıldığını belirterek, hastalara gıdaları hangi sıklıkla tükettiklerine ilişkin bir anket gerçekleştirdiklerini ifade etti. Dr. Zhi Li araştırma sonucunda pırasa, soğan, sarımsak gibi sebzeleri tüketenlerin bu hastalığı önleyici etkisi olduğu sonucuna vardıklarını belirtti.
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Bağırsak kanserine karşı soğan sarımsak pırasa
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