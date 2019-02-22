Bakan Koca'dan 'H3N2 virüsü' açıklaması

Tarsus'taki 600 yataklı hastanenin inşaatında inceleme yapan Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Mersin Valiliği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Koca, basın mensuplarından birinin, Fransa'da binlerce kişinin ölümüne yol açan 'H3N2 virüsü' ile ilgili sorusunu yanıtladı. Koca, "Bizde benzer bir durum yok.

Fransa'da olan salgını resmi bir açıklama olarak almadık ama haberlerden gördüğümüz kadarıyla ciddi bir salgının olduğunu biliyoruz ve genelde 75 yaş üstü hastayı etkileyen bir grip. Bizde ise grip salgını mevsimsel dönemleri olan ve özellikle bizde kasım, aralık, ocak, şubat ve mart gibi seyreden ve genelde bir dönem 2009'da 'H1N1' salgını dünyada yaygın olmuştu.

ULUSAL GRİP EYLEM PLANI'MIZ DEVREDE

Hayvanlardan insana geçme şekliyle hatta 'domuz gribi' adı almıştı. Bu süreçte bizde çok az görülen, normalde mevsimsel bir ajan olarak görülen ve daha çok bizde 'H3N2' olarak gördüğümüz, bu anlamda geçen haftalara göre de bugünlerde yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da, Almanya ve Fransa'da halen etkisini gösteren bir salgın. Bizim için şu an risk oluşturmuyor. Bununla ilgili 'Ulusal Grip Eylem Planı'mız devrede" diye konuştu.