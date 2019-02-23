Göğüs kanserine karşı kan testi

BUGÜN NELER OLDU

Alman bilim insanları her yıl dünyada 627 bin kadının hayatını kaybettiği göğüs kanserine karşı önemli bir aşama kaydetti. Heidelberg Üniversitesi'nden araştırmacılar göğüs kanserini teşhis edebilen kan testi geliştirdi. Birkaç mililitre kan ile yapılabilen test, vücutta kanser olduğuna işaret eden biyogöstergeleri ölçüyor. HeiScreen adı verilen testin şu anki tarama teknolojilerinin tespit edemeyeceği aşamadaki kanser hücrelerini de saptayabildiğini gösteriyor. Kan testi hakkında 500 hasta üzerinde yapılan denemeler, testin yüzde 75 başarılı olduğunu ortaya koydu. Kan testinin gelecek yıl kullanıma sokulması hedefleniyor.