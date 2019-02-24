Haberler Sağlık Haberleri Cevizi suda 1 gece bekletip için... O hastalığın dermanı oldu!

Cevizi suda 1 gece bekletip için... O hastalığın dermanı oldu! Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda ve mezelerde lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak tükettiğimiz cevizin suyu kendisinden de faydalı çıktı. Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek elde edilen ceviz suyunu düzenli tüketirseniz bakın vücudunuzda nelere fayda sağlıyor...