Apandisit belirtileri nelerdir? Evde nasıl anlaşılır?

Apandisit halk arasında diğer adıyla kör bağırsak diye de bilinen insan vücudu içerisinde doğuştan var olan 5-6 cm büyüklüğünde kör bir bağırsak parçasıdır. Bu bağırsak parçasının iltihaplanması sonucunda ise Apandisit problemi ortaya çıkar. Genellikle 3 yaşından sonra kişide belirmeye başlayan hastalığı, tüm yaş gruplarında görülmekle birlikte 35 yaşından sonra ise pek rastlanmaz. Peki apandisit belirtileri nelerdir?

Apandisit belirtileri nelerdir?

Karının sağ bölgesinde ağrı hissiyatının olması belirtileri arasındadır.

Yine aynı şekilde karın bağırsağın olduğu bölgelerde şişlik ve sertlik olmasıdır.

Nadir aralıklarla da olsa kusma apandisit belirtileri arasındadır.

Yemek yiyememe ve tuvalete çıkamama durumu da belirtiler arasında gösterilebilir.

Zıplama ve ani hareket durumlarında karın bölgesinde yaşanacak ağrılar.

Apandisit ağrısı sırt, bel, kalça ve bacaklara vurabilir. Bu ağrı kolay kolay geçmez.

Tedavi edilmemesi durumunda ne olur?

Apandisit başlarda tehlikeli gözükmese ve çokta önemsenmese bile tedavi edilmemesi durumunda büyük problemlere yol açabilir. Hastanın tedavi edilmemesi durumunda iltihap ile dolmuş apandisit sonunda delinir ve iltihap karın boşluğunun içine yayılır. Hasta rahatladığını hisseder ancak 6 saat sonra daha şiddetli bir şekilde ateş ve karın ağrısı ortaya çıkar. Bu aşamadan sonra sağlık durumunda daha ciddi bir tehlike meydana gelir.

Apandisit tedavisi nasıl yapılır?

BUGÜN NELER OLDU

Apandisit tedavi açısından kolay bir hastalıktır. Ancak yine belirttiğimiz gibi erken teşhis bu konuda önemlidir. Apandisit patlamadan tedavisini yaptırırsanız çok kolay bir operasyonla bu sorundan kurtulabilirsiniz. Yukarda listelediğimiz belirtilerden bazıları sizde mevcutsa hemen doktorunuza başvurarak erken teşhis için adım atabilirsiniz. İlaçla yapılan apandisit tedavisi kesin çözüm değildir. Apandis, antibiyotiğin zor ulaşabileceği bir yerdedir. Bu sebeple kesin tedavi için ameliyat şarttır. Kolay bir ameliyattır. Bu ameliyat sırasında alınır. Yaklaşık 30-40 dakika sürer ve 1 gün hastanede yatma süresi vardır.