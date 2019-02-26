Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > D vitamini eksikliği 10 kişiden 9'unda var! İşte D vitamini eksikliğinin sebebi...

D vitamini eksikliği 10 kişiden 9'unda var! İşte D vitamini eksikliğinin sebebi...

Son yıllarda değişen yaşam koşulları, alışkanlıklar, daha fazla iç mekanlarda zaman geçirmek, beslenmeyle ilgili yapılan değişiklikler, güneş ışığından yeterli miktarda faydalanamamak D vitamini eksikliğine neden oluyor. Neredeyse 10 kişiden 9’unda var olan D vitamini eksikliği en çok kadınları vuruyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Göçmen, D vitaminin kadınlar üzerine etkileri hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 26.2.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 10:05
D vitamini eksikliği 10 kişiden 9'unda var! İşte D vitamini eksikliğinin sebebi...

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KADINLARI VURUYOR

Farklı vitamin eksikliklerinde bariz sorunlar görülmese de, D vitamini eksikliğinde büyük problemlerle karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle D vitamini vücut için hayati roller edinmektedir. D vitamini eksikliği kadın hastalıkları ve doğum konusunda da kendini göstermektedir. Hamilelik döneminde anne ve çocuk sağlığı için D vitamini kullanımı son derece önemlidir. Anne karnındaki bebek kalsiyum ihtiyacını anneden karşıladığı için kalsiyum dengesinin sağlanması için D vitamini düzeyinin yeterli olması gerekmektedir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
D vitamini eksikliği 10 kişiden 9'unda var! İşte D vitamini eksikliğinin sebebi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN