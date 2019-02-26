D vitamini eksikliği 10 kişiden 9'unda var! İşte D vitamini eksikliğinin sebebi...

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KADINLARI VURUYOR

Farklı vitamin eksikliklerinde bariz sorunlar görülmese de, D vitamini eksikliğinde büyük problemlerle karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle D vitamini vücut için hayati roller edinmektedir. D vitamini eksikliği kadın hastalıkları ve doğum konusunda da kendini göstermektedir. Hamilelik döneminde anne ve çocuk sağlığı için D vitamini kullanımı son derece önemlidir. Anne karnındaki bebek kalsiyum ihtiyacını anneden karşıladığı için kalsiyum dengesinin sağlanması için D vitamini düzeyinin yeterli olması gerekmektedir.