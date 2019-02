Diyabet hastalarına C vitamini takviyesi

BUGÜN NELER OLDU

C vitamininin, Tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olduğu bildirildi. Avustralya'da Deakin Üniversitesi'nden Glenn Wadley liderliğinde yapılan araştırma, gün içinde alınması gerekenin yaklaşık 10 katı C vitamini takviyesinin, Tip 2 diyabet hastalarında hem yüksek kan şekeri seviyelerini hem de tansiyonu düşürdüğü görüldü. Wadley, C vitamininin, Tip 2 diyabet hastalarında yemeklerden sonra kan şekerindeki ani yükselişi yüzde 36 düşürdüğünü, söyleyerek "Bu kalp ve hiper tansiyon için büyük bir risk. C vitamini takviyesi aldıktan sonra hipertansiyonun yarı yarıya düştüğünü keşfettik." dedi.