Obezitenin ve depresyonla ilişkisi ne?

İştah artışı, azalmış aktivite ve kilo artışı, depresyon belirtileri olabilir ve depresyonu olan kişiler yemek yemeye daha yatkındır ve düzenli egzersiz yapma olasılıkları daha düşüktür. Hem depresyon hem de obezitenin güçlü genetik bağları vardır, hatta bu hastaların çocuklarının da bu sıkıntılara sahip olma eğilimindedir.

Son zamanlarda yapılan bir araştırmada, genel olarak, obeziteden etkilenen bireylerde yüzde 20 oranında bir depresyon riski olduğu bulundu.

Obezite genel itibari ile kalori alımının harcanan enerjiden daha fazla olması sonucu oluşan vücut yağlanması olarak tanımlanabilir. Diğer bir tanıma göre ise Vücut Kitle İndeksin'in (BMI) 30'dan fazla olmasıdır.Depresyonu tanımlamak her zaman bir bilmece olmuştur. Pek çok insan bunalımlıdır ya da arkadaşlarına depresif görünebilir ama gerçekte depresyonda değildir. Depresyonu anlamanın bir yolu, onu iki faktörden veya birincil bileşenlerden kaynaklandığını tespit etmektir. Bunlar ruh halini etkileyen psikolojik veya "bilişsel" bileşen, uyku ve iştah gibi alanları etkileyen fiziksel veya "somatik" bileşendir. Depresyonun bu şekilde görülmesi bazen sorunun temel nedenini belirlemeye yardımcı olur.

Depresyonu ölçmek için en sık kullanılan ve saygın araçlardan biri Beck Depresyon indeksidir (BDI). Ve buna göre bilişsel alt boyutta sekiz madde bulunmaktadır; kötümserlik, geçmiş başarısızlıklar, suçluluk duyguları, ceza duyguları, kendini beğenmeme, kendini eleştirme, intihar düşünceleri veya dilekleri, değersizlik. Somatik altta ise üzüntü, zevk kaybı, ağlama, kararsızlık, enerji kaybı, uyku düzenindeki değişim, sinirlilik, iştahta değişim, konsantrasyon zorlukları, yorgunluk ve cinsel isteksizlik belirtileri görülür.

OBEZİTE İLE DEPRESYONUN BAĞLANTISI

Başlangıçta, çocuklukta obezite sıklıkla travmatik alaylara ve akran faaliyetlerinden dışlanmaya yol açabilir. Beden imgesi, sosyal tecrit ve benlik saygısı ile ilgili problemler yaşanabilir. Her yaşta fazla kilolu olmak, büyük bir memnuniyetsizlik, üzüntü ve hayal kırıklığı kaynağı olabilir. Ekstra kilolar çoğu zaman kronik eklem ve ekstremite ağrısına yol açar, bu nedenle genel olarak yaşam kalitesinde düşmeye neden olabilir.Diyabet, hipertansiyon ve uyku apnesi gibi ciddi hastalıklar hayatı tehdit edebilir veya kısaltabilir.

BARİATRİK CERRAHİDEN SONRA NE OLUR?

Obezite ameliyatlarının ardından verilen kilolardan sonra depresyonda iyileşme görülmektedir. Bilişsel (değersizlik, umutsuzluk ve kişisel başarısızlık düşüncelerinin azalması), duygusal (üzüntü ve sık ağlamada azalma ve ruh hali değişimleri), fizyolojik (artan enerji seviyesi ve daha iyi uyku alışkanlıkları) gözlemlenmiştir.

Obezite cerrahisinden sonra depresyondan kaçınmak için ipuçları

Düzenli fiziksel egzersiz ve aktivitenin ruh halinizi kontrol etmenin en ucuz ve en etkili yoludur. Öfkeden kurtulun. Unutmayın, eski bir depresyon tanımı "öfkenin içe dönmesi"dir. Kronik öfke ve düşmanlık, en kötü düşmanlarınız olabilir. Öfke bir sorunsa, uzun süredir devam eden kızgın duyguları engellemek için destek almalısınız.

Olumlu tutumları olan insanların hastalıklarla daha iyi mücadele ettiklerini ve daha sağlıklı yaşadıklarını gösteren araştırmalarla ilgilenen "olumlu psikoloji" olarak adlandırılan bir alan var.

Kendinizi fazla ciddiye almayın. Mizah hayatın önemli bir parçasıdır. Bazı insanlar kendilerine gülme kabiliyetine sahipken, bazıları değildir. Gülmek hepimiz için iyidir. Hayatın saçma kısımlarını görmek size yeni bir bakış açısı kazandırabilir ve ruh halinizi değiştirebilir.

Motive olun. Kendiniz için bir hedef belirlemeye çalışın ve ardından hedefe ulaşmak için basit, küçük adımlar içeren bir plan yapın. Motivasyonun anahtarı, çok büyük veya gerçekçi olmayan bir hedefle boğulmamak ve ilerlemeyi takip etmek için notlar almaktır.

Tüm bunlara rağmen depresyon belirtilerinden kurtulamıyorsanız mutlaka alanında uzman bir psikolog ya da psikiyatristten destek almalısınız.