Stresliyken bu yiyeceklerden kaçının!

GLİKOZU YÜKSEK ŞEKERLİ ÇÖREKLER:
Fırında veya başka şekilde pişse de glikoz stres hormonu kortizolu yükseltir. Bu şekerin sindirimi daha zordur.
SİMİT:
Tatmin edici doyurucu bir besindir. Basit karbonhidratlar içerdiğinden kısa süreli de olsa ruh halinizi düzeltir. Kısa süre sonra ruh hali tekrar bozulur ve kalorisi yüksektir.
PATATES CİPSİ:
Basit karbonhidrat, trans yağ aşırı yüklemesinde karnınızı boşa doldurursunuz. Kısa süreliğine kendinizi iyi hissedersiniz.
KAFEİN LATTE GİBİ İÇECEKLER:
Ruh halini güçlendirir. Beyinde dopamin aktivitesini uyarır, depresyon riskini düşürse de sık içilmemelidir.
ZARARLI ATIŞTIRMALIKLAR:
Granola barlar, dondurma, cipsler, soda, kokteyller gibi şeylerden uzak durun.