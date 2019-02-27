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Stresliyken bu yiyeceklerden kaçının!

Kilo almak ve sağlığınızdan olmak istemiyorsanız yaşadığınız yoğun dönemlerinde sıkıntınızı azaltmak için kendinizi yemeye vermeyin.Yüksek kalorili ve yağlı gıdalar bu durumda daha çok tercih edilir. Metabolizma yavaşlar ve buna bağlı olarak kilo artışı görülür. Peki stresliyken tüketmekten kesinlikle kaçınılması gereken besinler hangileridir?

Giriş Tarihi: 27.2.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 16:40
Stresliyken bu yiyeceklerden kaçının!

GLİKOZU YÜKSEK ŞEKERLİ ÇÖREKLER:

Fırında veya başka şekilde pişse de glikoz stres hormonu kortizolu yükseltir. Bu şekerin sindirimi daha zordur.

SİMİT:

Tatmin edici doyurucu bir besindir. Basit karbonhidratlar içerdiğinden kısa süreli de olsa ruh halinizi düzeltir. Kısa süre sonra ruh hali tekrar bozulur ve kalorisi yüksektir.

PATATES CİPSİ:

Basit karbonhidrat, trans yağ aşırı yüklemesinde karnınızı boşa doldurursunuz. Kısa süreliğine kendinizi iyi hissedersiniz.

KAFEİN LATTE GİBİ İÇECEKLER:

Ruh halini güçlendirir. Beyinde dopamin aktivitesini uyarır, depresyon riskini düşürse de sık içilmemelidir.

ZARARLI ATIŞTIRMALIKLAR:

Granola barlar, dondurma, cipsler, soda, kokteyller gibi şeylerden uzak durun.

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Stresliyken bu yiyeceklerden kaçının!
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