Stresliyken bu yiyeceklerden kaçının!

GLİKOZU YÜKSEK ŞEKERLİ ÇÖREKLER:

Fırında veya başka şekilde pişse de glikoz stres hormonu kortizolu yükseltir. Bu şekerin sindirimi daha zordur.

SİMİT:

Tatmin edici doyurucu bir besindir. Basit karbonhidratlar içerdiğinden kısa süreli de olsa ruh halinizi düzeltir. Kısa süre sonra ruh hali tekrar bozulur ve kalorisi yüksektir.

PATATES CİPSİ:

Basit karbonhidrat, trans yağ aşırı yüklemesinde karnınızı boşa doldurursunuz. Kısa süreliğine kendinizi iyi hissedersiniz.

KAFEİN LATTE GİBİ İÇECEKLER:

Ruh halini güçlendirir. Beyinde dopamin aktivitesini uyarır, depresyon riskini düşürse de sık içilmemelidir.

ZARARLI ATIŞTIRMALIKLAR:

Granola barlar, dondurma, cipsler, soda, kokteyller gibi şeylerden uzak durun.