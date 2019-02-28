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Her gün 1 kaşık yerseniz...

Bağırsak problemi yaşayanlar için mucizevi tarifin etkisi şaşırtıyor. Eski yunanların tıp dünyasında ilaç olarak kullandıkları bal ve tarçın günümüze kadar gelerek sağlık açısından fayda sağlamaya ve mucizeler yaratmaya devam ediyor. Eski zamanlarda doktorları bile şaşırtan bu karışımdan günde bir kaşık tüketmenin sağladığı yararları duyunca şoke olacaksınız...

Giriş Tarihi: 28.2.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 14:51
Her gün 1 kaşık yerseniz...

BAL VE TARÇIN

İkisi de ayrı ayrı farklı amaçlarla kullanılan bal ve tarçının birleştiğinde birçok hastalığa şifa sağladığı biliniyor.

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Her gün 1 kaşık yerseniz...
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