Haberler Sağlık Haberleri Her gün 1 kaşık yerseniz...

Her gün 1 kaşık yerseniz... Bağırsak problemi yaşayanlar için mucizevi tarifin etkisi şaşırtıyor. Eski yunanların tıp dünyasında ilaç olarak kullandıkları bal ve tarçın günümüze kadar gelerek sağlık açısından fayda sağlamaya ve mucizeler yaratmaya devam ediyor. Eski zamanlarda doktorları bile şaşırtan bu karışımdan günde bir kaşık tüketmenin sağladığı yararları duyunca şoke olacaksınız...

Giriş Tarihi: 28.2.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 14:51