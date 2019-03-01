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yaraları 1 saat içinde yok ediyor

Ağızda meydana gelen yaralardan en kötüsü muhtemelen aft yaralarıdır. Bu yaralar günlük hayatımızı çoğu zaman olumsuz etkilemektedir. Aftı geçirmek için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak için aft yaralarını 1 saat içerisinde geçiren yöntemi deneyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.3.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 10:17
Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor

AFT OLUŞUMUNA NE İYİ GELİR SORUSUNUN YANITINI...

Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan faydalanabilir ve böylece aft oluşumuna ne iyi gelir sorusunun yanıtını da bulabilirsiniz.

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Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor
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