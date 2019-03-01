Akciğer kanserinin habercisi

ERKEKLERDE EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, en ölümcül kanserlerden biri olan akciğerkanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Erkeklerde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanseri, kanserden ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor. Günümüzde kanser vakalarına bakıldığında kalın bağırsak, meme ve prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplamından daha fazla kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünyada her yıl 1.3 milyon kişi akciğer kanseri sebebiyle yaşamını kaybediyor. Akciğer kanserinde erken tanı önemlidir; çünkü akciğer kanseri sıklıkla kemik, karaciğer, beyin ve böbrek üstü bezlerine yayılım gösterir. Peki, hangi belirtilerle ortaya çıkar?