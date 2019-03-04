Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Ağızdaki yaraları 1 saat içinde iyileştirin

Ağızdaki yaraları 1 saat içinde iyileştirin

Ağızda oluşan yaralardan en makûsu muhtemelen aft yaralarıdır. Bu yaralar günlük yaşamımızı çoğu zaman negatif etkilemektedir. Aftı geçirmek için bir hayli yöntem bulunmaktadır. Bu gibi gidişatlarla karşı karşıya kalmamak için aft yaralarını 1 saat içerisinde geçiren tavsiye ettiğimiz yöntemi deneyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 21:11 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 21:18
Ağızdaki yaraları 1 saat içinde iyileştirin

AFT YARALARINA NE İYİ GELİYOR

Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan yararlanabilir ve böylece aft yaralarına ne iyi gelir sorusunun cevabını da bulabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ağızdaki yaraları 1 saat içinde iyileştirin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN