Sağlıklı saçlar için bal kabağı ve avokado tüketin

Işıl ışıl parlayan, gür ve sağlıklı saçlar herkesin hayali kuşkusuz.Ancak saçlar, kimi zaman çeşitli hastalıklar, kimi zamansa yetersiz beslenmeden dolayı dökülüyor, mat, cansız, kuru ve kırılgan bir görünüm alıyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, yıpranmış saçlara karşı, düzenli olarak tüketmeniz gereken yedi besini anlattı.Omega-3 yağ asitleri vücudumuzun yapamadığı önemli yağlardır ve bu nedenle diyetimizden elde edilmeleri gerekiyor. Bu esansiyel yağ asitlerinden yeterince almak kuru saç derisinin önlenmesine, saçlarınızın uzamasına ve parlamasına yardımcı olabilir.Somon ve diğer yağlı balıkları haftada en az iki kez yemek, sağlıklı bir Omega- 3 dozu sağlayacaktır.Tatlı biberler, saç uzamasına yardımcı olabilecek mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Vitamin C, saç tellerini güçlendirmeye yardımcı olan kollajen üretimini teşvik eder. Ayrıca saç tellerini ve saç derisini oksidatif strese karşı koruyabilen güçlü bir antioksidandır.Avokado, besleyici ve mükemmel bir sağlıklı yağ kaynağıdır.Bunun yanı sıra saç uzamasını artırabilen E vitaminini yüksek oranda içerir.Bir orta avokado (yaklaşık 200 gram) günlük E vitamini ihtiyacınızın yüzde 21'ini sağlar.C vitamini gibi, E vitamini de serbest radikalleri etkisiz hale getirerek oksidatif stres ile mücadeleye yardımcı olan bir antioksidandır.Saçın yapı taşı protein olduğu için, diyetinizde yeterli protein alımını sağlamanız gerekir.Aksi halde saçınızın kuru, kırılgan ve zayıf olması muhtemeldir.Kırmızı et iyi bir protein kaynağıdır. Ayrıca çinko, selenyum ve demir mineralleri açısından da oldukça zengindir.Demir, kırmızı kan hücrelerinin saç kökleri de dahil olmak üzere vücuttaki tüm hücrelere oksijen vermesine yardımcı olur.Sebum kıllarımızdaki yağ bezlerinin oluşturduğu yağlı bir madde ve sağlıklı bir saç derisi için doğal bir saç kremi sağlar.Sebum yapmak için de vücudun A vitaminine ihtiyacı vardır. Bu yüzden bal kabağı, havuç ve tatlı patates gibi sebzeleri beslenmenize dahil edin.Badem, saç büyümesini arttırabilecek çeşitli besin öğeleri açısından oldukça zengindir.Özellikle biotin gibi B vitaminleri, E vitamini, çinko, selenyum ve esansiyel yağ asitleri içerir.Badem bitkisel protein kaynağı olarak kabul edilir. Bu nedenle badem tüketmeye özen göstermek saçınızı güçlendirmeye yardımcı olur. Ancak bademiYUMURTA Yumurta, saç sağlığı ve büyümesi için önemli olan protein ve biyotin için çok iyi bir kaynak. Biotin, keratin adı verilen bir saç proteininin üretimi için esastır, bu yüzden biotin saç büyümesi için sıklıkla saç ürünlerinin içerisinde kullanılıyor. Yumurta, ayrıca harika bir çinko ve selenyum kaynağı.Su, tüm vücut hücreleri için hayati önem taşıyor. Saçlarda kuruluk ve kırılmayı önlemek, saç diplerinin nemli kalmasını sağlamak için bol bol su içmeye dikkat etmelisiniz. Salatalık ve yeşillikler gibi su bakımından zengin sebzeleri düzenli olarak tüketmek de vücudunuza su takviyesine yardımcı oluyor.