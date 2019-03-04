Türk doktorlara güvendi, iyileşti

BUGÜN NELER OLDU

7 yıl önce ritim bozukluğu teşhisi konulan Yakup Daskaya (25), çocukluğundan 18 yaşına kadar kalp ve çarpıntı ile ilgili sorun yaşamadı. Ortaokul ve lisede profesyonel olarak basketbol oynuyordu ve çok iyi bir kondisyona sahipti. Lise bittikten sonra 18 yaşında bir Ramazan günü fenalaştı. Oruçtan dolayı tansiyonunun düştüğünü düşünürken nabzının 210 olduğunu öğrendi. Gece boyunca hastanede nabzını düşüremediler. Sonunda elektro şok ile normale döndürdüler. Üç gece yoğun bakımda kaldıktan sonra ilk ablasyon işlemi yapıldı.Ancak 6 ay sonra tekrar aynı sıkıntıları yaşadığını belirten Yakup Daskaya, "Vücudumda ne zaman enfeksiyon olsa, ne zaman dirençsiz kalsam yüksek nabız ile yani en az 180 kalp atışıyla hastaneye gidiyordum. Basketbolu bırakmıştım ve yüksek efor gerektiren hiçbir şey yapamıyordum. Zaman geçtikçe bu krizler sıklaşmaya başladı. En sonuncu hariç 5 defa ablasyon operasyonu geçirdim. Hiçbirinde başarı sağlanamamıştı. Gittiğim bir profesör ise Almanya veya Amerika'da tedavi olmam gerektiğini, bizim ülkemizde bu teknolojinin olmadığını söyledi. Yine bir gün evde otururken nabzım yükseldi. Apar topar en yakındaki hastaneye gitmek durumunda kaldım. Ailem benim durumumu sürekli kontrol eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayhan Atakan'a haber verdiğinde yeniden ablasyon işlemi yapılması gerekiyordu. Mecburen yeniden ameliyat olmayı kabul ettim" dedi. Bu kez doktorunun gerçekten başarılı olduğunu söylediklerinde yaşama sevinciyle dolduğunu ifade eden Daskaya, şu tavsiyelerde bulundu: "Türk hekimlerimizin değerini anlamış oldum. Sizlere tavsiyem bir doktorun olumsuz anlamda söyledikleri ile hayatınıza yön vermeyin. Sürekli araştırmak ve morali yüksek tutmak hastalıkların en önemli süreç."Ritmbozukluklarının tedavisinde kullanılan bir yöntemidir. Halk arasında "yakma" veya "dondurma" tedavisi olarak da adlandırılmaktadır. Amaç kalp içinde çarpıntı yapan odakları bulunup yok edilmesidir.