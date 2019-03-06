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Bu deposu! Kabuğundan suyuna her parçası ...

, sayısız faydasıyla ülkemizde de son zamanlarda oldukça popüler. Renk ve tat olarak normal patatesten oldukça farklı olan tatlı patates glüten içermediğinden ideal besinler listesinde ilk sırada yer alıyor. A ve deposu olan tatlı patatesin sağlığımıza faydaları nelerdir? Tatlı patatesi şeker hastaları tüketebilir mi? Tatlı patates hangi hastalıklara iyi geliyor? Tüm bu sorunların cevabı ve daha fazlası haberimizde...

Giriş Tarihi: 6.3.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 11:59
Bu besin C vitamini deposu! Kabuğundan suyuna her parçası faydalı...

Orta Amerika anavatanı olmasına rağmen en çok üreten ve tüketen Asya Kıtası'ndan tüm dünyaya dağılmış bir lezzettir. Tatlı patatesin kendisinin yanı sıra yaprakları ve filizleri de yenilir. Bu patates türünün oldukça farklı türleri bulunur. Ancak bu türler içinde zehirli olanları da mevcut olduğundan tüketildiğinde dikkat edilmelidir. Rengi ve tat olarak normal patatesten farklıdır. Glüten içermediğinden ideal olan besinler listesinde ilk sırada yer alır. Asya ve Güney Amerika da bu besi yüzyıllardır tıbbı amaçlı tüketilir.

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Bu besin C vitamini deposu! Kabuğundan suyuna her parçası faydalı...
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