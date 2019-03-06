Bu besin C vitamini deposu! Kabuğundan suyuna her parçası faydalı...

Orta Amerika anavatanı olmasına rağmen en çok üreten ve tüketen Asya Kıtası'ndan tüm dünyaya dağılmış bir lezzettir. Tatlı patatesin kendisinin yanı sıra yaprakları ve filizleri de yenilir. Bu patates türünün oldukça farklı türleri bulunur. Ancak bu türler içinde zehirli olanları da mevcut olduğundan tüketildiğinde dikkat edilmelidir. Rengi ve tat olarak normal patatesten farklıdır. Glüten içermediğinden ideal olan besinler listesinde ilk sırada yer alır. Asya ve Güney Amerika da bu besi yüzyıllardır tıbbı amaçlı tüketilir.