Her gün yumurta yerseniz...

Yumurta çok yönlü bir besindir. Aslında, lezzetli bir pasta veya kurabiye yapmak için yumurtaya ihtiyacınız mutlaka oluyor. Haşlanmış veya kızartılmış yumurta, özellikle kahvaltı için mükemmeldir. Ancak hepsinden önemlisi, yumurtanın sağlığa olan faydalarını saymakla bitmez. Günde en az bir yumurta yediğinizde vücudumuza neler neler oluyor gelin hep beraber bakalım...
Giriş Tarihi: 6.3.2019 18:47Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 19:13
1. VÜCUDUMUZ DÜZGÜN ÇALIŞACAK
İnsan vücudunun kendi ürettiği 11 amino aside ek olarak, düzgün çalışması için dokuz diğer amino aside ihtiyacı vardır. Bu esansiyel amino asitlerin dokuzunun tümü yumurtalarda bulunur.