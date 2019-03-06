HIV’den kök hücre tedavisi mi kurtardı?

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İngiltere'de HIV pozitif teşhisi konan bir hastanın kök hücre tedavisinin ardından AIDS'e neden olan virüsten kurtulduğu tahmin ediliyor. AIDS'li bir hastanın iyileşmesi tarihte ikinci kez görülüyor. 'Londralı hasta' olarak adlandırılan kişinin, çok nadir bir genetik mutasyon sayesinde HIV'e karşı bağışıklığı bulunan bir bağışçıdan kemik iliği nakli yapılması sayesinde tedavi olduğu belirtildi. AIDS ilaçlarını 18 ay önce kullanmayı bırakan hastada HIV'in izine rastlanmadığı belirtildi. University College London'da çalışırken hastanın tedavisini üstlenen HIV uzmanı Profesör Ravindra Gupta, hastanın 'tamamen iyileştiğini söyleyebilmek için henüz çok erken' olduğu konusunda da uyardı.